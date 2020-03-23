Чувствую, что выздоровел, - зараженный коронавирусом тренер "Арсенала" Артета

23 марта, 2020, 15:34

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом

Об этом сообщает Evening Standard.

"Сейчас я в полном порядке и чувствую, что выздоровел. Мне стало значительно лучше через три или четыре дня. Все произошло очень быстро. Во вторник днем я почувствовал себя не очень здорово и пошел к врачу, но его не было на месте. В среду я прошел тест, а в пятницу получил диагноз. Все, кто контактировал со мной, были вынуждены пойти на карантин, а матчи пришлось перенести", - рассказал испанец.

37-летний Микель Артета возглавил лондонский "Арсенал" в декабре прошлого года, под его руководством команда провела 15 матчей, из которых в 8 победила.

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