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Espreso.tvСпортЧувствую, что выздоровел, - зараженный коронавирусом тренер "Арсенала" Артета

Чувствую, что выздоровел, - зараженный коронавирусом тренер "Арсенала" Артета


фото: Reuters
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом

Об этом сообщает Evening Standard.

"Сейчас я в полном порядке и чувствую, что выздоровел. Мне стало значительно лучше через три или четыре дня. Все произошло очень быстро. Во вторник днем я почувствовал себя не очень здорово и пошел к врачу, но его не было на месте. В среду я прошел тест, а в пятницу получил диагноз. Все, кто контактировал со мной, были вынуждены пойти на карантин, а матчи пришлось перенести", - рассказал испанец.

37-летний Микель Артета возглавил лондонский "Арсенал" в декабре прошлого года, под его руководством команда провела 15 матчей, из которых в 8 победила.

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