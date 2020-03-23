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Espreso.tvОбществоБорщевой набор в Украине резко подорожал на фоне пандемии: в АТБ предупредили о повышении цен

Борщевой набор в Украине резко подорожал на фоне пандемии: в АТБ предупредили о повышении цен


фото: glavcom
Сеть супермаркетов АТБ предупредила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В компании пояснили, что ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли. В частности, продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар на 8%, макаронные изделия на 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука - 5%, яйца - 6%.

Поднятие стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с принятыми карантинными мероприятиями. А именно - запретами и ограничениями на пребывание большого количества работников в одном помещении, транспортными проблемами и т.д.

В АТБ заверили, что в условиях общенационального карантина компания работает "исключительно по минимальной наценкой, зарабатывая не в стоимости товара, а в полном объеме его реализации".

"Отмечаем, что на сегодняшний день магазины торговой сети АТБ обеспечены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков на складах и распределительных центрах для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения ", - добавили в компании.

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