Борщевой набор в Украине резко подорожал на фоне пандемии: в АТБ предупредили о повышении цен
Об этом сообщила пресс-служба компании.
В компании пояснили, что ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли. В частности, продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар на 8%, макаронные изделия на 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука - 5%, яйца - 6%.
Поднятие стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с принятыми карантинными мероприятиями. А именно - запретами и ограничениями на пребывание большого количества работников в одном помещении, транспортными проблемами и т.д.
В АТБ заверили, что в условиях общенационального карантина компания работает "исключительно по минимальной наценкой, зарабатывая не в стоимости товара, а в полном объеме его реализации".
"Отмечаем, что на сегодняшний день магазины торговой сети АТБ обеспечены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков на складах и распределительных центрах для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения ", - добавили в компании.
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