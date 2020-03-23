Арсений Яценюк: Власти нужно создать стабилизационный фонд для обеспечения медицины и социальных потребностей

23 марта, 2020, 07:09

Власти необходимо создать стабилизационный фонд, из которого направлять расходы на медицину и социальное обеспечение, полицию и инфраструктуру

Нужно начать переговоры с МВФ о реструктуризации государственного долга - убежден премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" в программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина" 22 марта.

Арсений Яценюк отметил необходимость увеличить дефицит государственного бюджета. Он напомнил, что ему на посту премьер-министра во время кризиса удалось уменьшить долги на 7 млрд долларов: "Сейчас им (власти) это не удастся".

Он подчеркнул, что сейчас "самое лучшее время для того, чтобы правительство уже начало переговоры по реструктуризации внешних и внутренних долгов".

Яценюк напомнил, что его правительство в 2015 году добился списания 3,6 миллиарда долларов долгов и отсрочки выплат по долгам: "Сейчас правительства безотлагательно надо начинать новые переговоры (о реструктуризации - ред)".

"Суперзадачей" он назвал увеличить объем программы с Международным валютным фондом по 5,5 млрд долларов хотя бы до 10-ти.

Сейчас есть механизмы, как принять необходимые для этого законы, добавил он.