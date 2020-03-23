18 украинцев лечатся от COVID-19 за рубежом - МИД

23 марта, 2020, 15:27

По состоянию на утро 23 марта по границей от коронавирусной инфекции лечатся 18 украинцев

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Пятеро граждан лечатся в Германии, 4 - в Доминиканской Республике, по 2 - в Италии, Польше, ОАЭ, по 1 - в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.

Кроме того, 155 граждан Украины находятся на карантине: 105 в Польше, 16 в Бразилии, 8 во Вьетнаме, 7 в Германии, 4 в Иордании, 3 в Объединенных Арабских Эмиратах, по 2 - в США, Австралии и Молдове, по 1 - в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и на Кубе.

Также известно, что 6 украинцев выздоровели: 4 - в Японии, 1 - в Италии и 1 в Польше. Трое украинских граждан умерли от коронавируса, все - в Италии.