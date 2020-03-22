 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский не исключает введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины

Зеленский не исключает введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины


фото: Укрінформ
Во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает введения в Украине чрезвычайного положения

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в facebook.

"Только что состоялось селекторное совещание под руководством президента Украины Владимира Зеленского и при участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросам состояния внедрения мероприятий, направленных на противодействие  распространению коронавируса на территории страны. Президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, если того потребует эпидемиологическая ситуация ", - написал Козицкий.

Читайте также: Верховная Рада 24 марта может объявить в Украине чрезвычайное положение, - СМИ

По его словам, Денис Шмыгаль сообщил о сотрудничестве Украины с международными партнерами с целью привлечения дополнительных технических средств, средств индивидуальной защиты медицинских работников.

"Также премьер отметил важность недопущения коррупции и злоупотреблений при закупке оборудования и средств защиты, привлеченные средства с целью функционирования объектов критической инфраструктуры. В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, подчеркнул недопустимость экспорта средств индивидуальной защиты", - рассказал Козицкий.

Он добавил, что рассмотрели и вопрос соблюдения в регионах карантина. На самоизоляции каждого гражданина Украины, который вернулся из-за границы, внимание акцентировал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

22 марта, 2020 воскресенье

21 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать