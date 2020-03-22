22 марта, 2020, 16:23

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в facebook.

"Только что состоялось селекторное совещание под руководством президента Украины Владимира Зеленского и при участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросам состояния внедрения мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса на территории страны. Президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, если того потребует эпидемиологическая ситуация ", - написал Козицкий.

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По его словам, Денис Шмыгаль сообщил о сотрудничестве Украины с международными партнерами с целью привлечения дополнительных технических средств, средств индивидуальной защиты медицинских работников.

"Также премьер отметил важность недопущения коррупции и злоупотреблений при закупке оборудования и средств защиты, привлеченные средства с целью функционирования объектов критической инфраструктуры. В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, подчеркнул недопустимость экспорта средств индивидуальной защиты", - рассказал Козицкий.

Он добавил, что рассмотрели и вопрос соблюдения в регионах карантина. На самоизоляции каждого гражданина Украины, который вернулся из-за границы, внимание акцентировал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Напомним, 21 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что выступает за усиление ограничений и тотальный полный карантин .

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