Зараженные коронавирусом супруги из Днепра ехали поездом Киев-Запорожье. Нацполиция ищет всех, кто с ними контактировал
Они ехали поездом Киев-Запорожье, передает Еспресо.TV со ссылкой на ТСН.
Известно, что муж с женой в минувшие выходные прилетели из Парижа в Киев. Оттуда в Днепру добирались поездом, а потом ехали еще и на такси. По приезду почти сразу стали чувствовать себя плохо, поэтому в понедельник, 16 марта 2020 г., они обратились к медикам.
Их изолировали в боксах городской инфекционной больницы, а образцы анализов отправили в столицу на проведение тестов.
Тесты подтвердили заболевание коронавируса у обоих.
Сейчас полиция пытается установить, сколько людей по дороге домой они могли заразить - соседей в купе, проводников поезда.
Таксиста, который подвозил зараженных, уже нашли - он дома на самоизоляции, за его состоянием наблюдают медики.
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