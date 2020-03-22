Зараженные коронавирусом супруги из Днепра ехали поездом Киев-Запорожье. Нацполиция ищет всех, кто с ними контактировал

22 марта, 2020, 14:20

Сотрудники правоохранительных органов пытаются найти всех людей, контактировавших с супружеской парой из Днепра, у которых обнаружили коронавирус

Они ехали поездом Киев-Запорожье, передает Еспресо.TV со ссылкой на ТСН.

Известно, что муж с женой в минувшие выходные прилетели из Парижа в Киев. Оттуда в Днепру добирались поездом, а потом ехали еще и на такси. По приезду почти сразу стали чувствовать себя плохо, поэтому в понедельник, 16 марта 2020 г., они обратились к медикам.

Их изолировали в боксах городской инфекционной больницы, а образцы анализов отправили в столицу на проведение тестов.

Тесты подтвердили заболевание коронавируса у обоих.

Сейчас полиция пытается установить, сколько людей по дороге домой они могли заразить - соседей в купе, проводников поезда.

Таксиста, который подвозил зараженных, уже нашли - он дома на самоизоляции, за его состоянием наблюдают медики.