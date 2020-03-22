Власть Зеленского, частью которой является Бужанский, хочет прикрыть собственную непрофессиональность и мародерство, сея ксенофобию, - Княжицкий
Об этом нардеп написал 22 марта 2020 г. в фейсбуке, передает Еспресо.TV.
"Поскольку власть никак не подумала об экономической защите населения, оправданные, но плохо организованные мероприятия карантина больно ударили по гражданам. В сети появляются ролики о конфликтах в транспорте в Киеве, Николаеве, Черкассах и других городах. Депутат правящей партии Максим Бужанский репостит анонимный ролик об одном из конфликтов якобы во Львове. на этом основании для чего-то вспоминает львовские погромы 41-года, обвиняя львовян. Бужанского выбрали в Днепре. Погромы 1905 там поражали жестокостью и известны на весь мир. Но это вовсе не означает, что днепровцы - дикие и бескультурные люди", - обращает внимание Княжицкий.
Политик обращает внимание на эту ситуацию руководство страны и правоохранительные органы.
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