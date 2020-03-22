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Espreso.tvОбществоВайнштейн заразился коронавирусом

Вайнштейн заразился коронавирусом


фото: Голос Америки
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который осужден на 23 года в деле об изнасиловании, заразился коронавируса

Об этом сообщает Daily Mail.

По их данным, Вайнштейн сказал сотрудникам тюрьмы о том, что у него появились симптомы коронавируса.

Тогда у продюсера взяли анализы, результат оказался положительным.

Сейчас Вайнштейн находится на карантине.

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