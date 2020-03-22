Вайнштейн заразился коронавирусом
22 марта, 2020, 23:53
Сейчас Вайнштейн находится на карантине.
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который осужден на 23 года в деле об изнасиловании, заразился коронавируса
Об этом сообщает Daily Mail.
По их данным, Вайнштейн сказал сотрудникам тюрьмы о том, что у него появились симптомы коронавируса.
Тогда у продюсера взяли анализы, результат оказался положительным.
Сейчас Вайнштейн находится на карантине.
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