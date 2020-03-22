В Италии будут работать только предприятия, "от которых нельзя отказаться"
Об этом решении объявил в своем телеобращении вечером субботы, 21 марта 2020 г., итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.
По его словам, министры постановили прекратить работу на всей территории страны производственных мощностей, которые не являются "абсолютно необходимыми, решающими и такими, от которых нельзя отказаться" для базового обеспечения граждан.
Конте отметил, что продовольственные магазины и аптеки, почта и банки будут работать и в дальнейшем.
"Мы замедлим производственный двигатель страны, но мы его не остановим", - заверил глава итальянского правительства.
Новые ограничения должны действовать до 3 апреля.
Соответствующий указ опубликован в воскресенье, 22 марта, и он немедленно вступит в силу.
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