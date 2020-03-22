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Espreso.tvМирВ Италии будут работать только предприятия, "от которых нельзя отказаться"

В Италии будут работать только предприятия, "от которых нельзя отказаться"

Правительство Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции решило остановить и закрыть все предприятия и фабрики, которые не является "жизненно важными"

Об этом решении объявил в своем телеобращении вечером субботы, 21 марта 2020 г., итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

По его словам, министры постановили прекратить работу на всей территории страны производственных мощностей, которые не являются "абсолютно необходимыми, решающими и такими, от которых нельзя отказаться" для базового обеспечения граждан.

Конте отметил, что продовольственные магазины и аптеки, почта и банки будут работать и в дальнейшем.

"Мы замедлим производственный двигатель страны, но мы его не остановим", - заверил глава итальянского правительства.

Новые ограничения должны действовать до 3 апреля.

Соответствующий указ опубликован в воскресенье, 22 марта, и он немедленно вступит в силу.

  • Напомним, за последние сутки в Италии умерло 793 человека.
  • Эта страна сейчас является основным очагом распространения пандемии Covid-19 в Европе.

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