В Италии будут работать только предприятия, "от которых нельзя отказаться"

22 марта, 2020, 10:51

Правительство Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции решило остановить и закрыть все предприятия и фабрики, которые не является "жизненно важными"

Об этом решении объявил в своем телеобращении вечером субботы, 21 марта 2020 г., итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

По его словам, министры постановили прекратить работу на всей территории страны производственных мощностей, которые не являются "абсолютно необходимыми, решающими и такими, от которых нельзя отказаться" для базового обеспечения граждан.

Конте отметил, что продовольственные магазины и аптеки, почта и банки будут работать и в дальнейшем.

"Мы замедлим производственный двигатель страны, но мы его не остановим", - заверил глава итальянского правительства.

Новые ограничения должны действовать до 3 апреля.

Соответствующий указ опубликован в воскресенье, 22 марта, и он немедленно вступит в силу.