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Espreso.tvОбществоВ МЗ опровергли информацию о выздоровлении от коронавируса 8 украинцев

В МЗ опровергли информацию о выздоровлении от коронавируса 8 украинцев


фото: Укрінформ
В Министерстве здравоохранения заявили, что восьми лицам, которые якобы выздоровели от коронавируса, проводились тесты по подозрению на болезнь

Об этом сообщает МЗ в facebook.

По информации МЗ в указанных восьми человек исследовали подозрение на инфицирование новым коронавирусом, а повторное тестирование дало отрицательные результаты.

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"У 8 человек было зафиксировано подозрение на Covid-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторные тесты на Covid-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В МЗ напомнили, что в Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной инфекции (1 - выздоровел, 3 - летальных случая, 43 - проходят лечение).

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