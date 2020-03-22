В МЗ опровергли информацию о выздоровлении от коронавируса 8 украинцев
Об этом сообщает МЗ в facebook.
По информации МЗ в указанных восьми человек исследовали подозрение на инфицирование новым коронавирусом, а повторное тестирование дало отрицательные результаты.
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"У 8 человек было зафиксировано подозрение на Covid-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторные тесты на Covid-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
В МЗ напомнили, что в Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной инфекции (1 - выздоровел, 3 - летальных случая, 43 - проходят лечение).
- 22 марта Центр общественного здоровья сообщил, что в Украине по состоянию на 22 марта от коронавируса выздоровели восемь человек из 47 больных .
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