В Литве от коронавируса впервые умер человек

22 марта, 2020, 07:56

В субботу, 21 марта 2020 года, стало известно о первой официально подтвержденную смерть вследствие заражения Covid-19 в Литве

Об этом со ссылкой на портал Lrytas передает Эспрессо.TV .

Речь идет о 83-летнюю женщину, которая лечилась от вируса в больнице города Укмерге (прежнее название - Вилькомиром). Она умерла утром в пятницу, 20 марта.

У экспертов судебной медицины возникли подозрения, что женщина заразилась коронавирусов в больнице, где работал инфицирован врач.

Позже выяснилось, что больной врач работал в нескольких местах - больницы Укмерге, отделе неотложной помощи Каунасской клиники и врачом-консультантом в вильнюсской клинике Kardiolita.

В больницу была вызвана полиция и государственная служба судмедэкспертизы.

По последним данным, в Литве пока нараховуетсья 69 зараженных коронавируса.