В Литве от коронавируса впервые умер человек
22 марта, 2020, 07:56
В субботу, 21 марта 2020 года, стало известно о первой официально подтвержденную смерть вследствие заражения Covid-19 в Литве
Об этом со ссылкой на портал Lrytas передает Эспрессо.TV .
Речь идет о 83-летнюю женщину, которая лечилась от вируса в больнице города Укмерге (прежнее название - Вилькомиром). Она умерла утром в пятницу, 20 марта.
У экспертов судебной медицины возникли подозрения, что женщина заразилась коронавирусов в больнице, где работал инфицирован врач.
Позже выяснилось, что больной врач работал в нескольких местах - больницы Укмерге, отделе неотложной помощи Каунасской клиники и врачом-консультантом в вильнюсской клинике Kardiolita.
В больницу была вызвана полиция и государственная служба судмедэкспертизы.
По последним данным, в Литве пока нараховуетсья 69 зараженных коронавируса.
- Напомним, сейчас в мире зафиксировано 287 тыс. Случаев заражения коронавируса, 93,6 тыс. Человек выздоровели, 11,9 тыс. - погибли .
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-