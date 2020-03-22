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Espreso.tvМирВ Литве от коронавируса впервые умер человек

В Литве от коронавируса впервые умер человек

Центральная часть Укмерге
фото: lavagra.livejournal.com
В субботу, 21 марта 2020 года, стало известно о первой официально подтвержденную смерть вследствие заражения Covid-19 в Литве

Об этом со ссылкой на портал Lrytas передает Эспрессо.TV .

Речь идет о 83-летнюю женщину, которая лечилась от вируса в больнице города Укмерге (прежнее название - Вилькомиром). Она умерла утром в пятницу, 20 марта.

У экспертов судебной медицины возникли подозрения, что женщина заразилась коронавирусов в больнице, где работал инфицирован врач.

Позже выяснилось, что больной врач работал в нескольких местах - больницы Укмерге, отделе неотложной помощи Каунасской клиники и врачом-консультантом в вильнюсской клинике Kardiolita.

В больницу была вызвана полиция и государственная служба судмедэкспертизы.

По последним данным, в Литве пока нараховуетсья 69 зараженных коронавируса.

  • Напомним, сейчас в мире зафиксировано 287 тыс. Случаев заражения коронавируса, 93,6 тыс. Человек выздоровели, 11,9 тыс. - погибли .

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