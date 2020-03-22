В Хорватии произошло сильное землетрясение. Есть раненые

22 марта, 2020, 09:36

Три сильных землетрясения, первый силой 5,3 балла, второй - 5,0, третий - 3,7, утром в воскресенье, 22 марта 2020 года, произошли в Загребе (Хорватия)

В городе есть разрушения. В частности, упала часть купола центрального собора столицы Хорватии, передает Еспресо.TV со ссылкой на Балканский обозреватель .

Европейский средиземноморский сейсмологический центр объявил, что эпицентр первого подземного толчка - который произошел в 6:24 утра - был в семи километрах к северу от Загреба на глубине 10 км.

Министерство внутренних дел призывает граждан быть вне своих домов на безопасном расстоянии в связи с карантином.

Помощник главы МВД страны заявил в комментарии государственной телерадиокомпании HRT, что есть раненые.