В Хорватии произошло сильное землетрясение. Есть раненые
22 марта, 2020, 09:36
Три сильных землетрясения, первый силой 5,3 балла, второй - 5,0, третий - 3,7, утром в воскресенье, 22 марта 2020 года, произошли в Загребе (Хорватия)
В городе есть разрушения. В частности, упала часть купола центрального собора столицы Хорватии, передает Еспресо.TV со ссылкой на Балканский обозреватель .
Европейский средиземноморский сейсмологический центр объявил, что эпицентр первого подземного толчка - который произошел в 6:24 утра - был в семи километрах к северу от Загреба на глубине 10 км.
Министерство внутренних дел призывает граждан быть вне своих домов на безопасном расстоянии в связи с карантином.
Помощник главы МВД страны заявил в комментарии государственной телерадиокомпании HRT, что есть раненые.
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