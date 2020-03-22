В КГГА объяснили, как оформить пропуска для пользования общественным транспортом

22 марта, 2020, 15:35

В Киевской городской государственной администрации объяснили, кто и как может оформить пропуска для пользования общественным транспортом в условиях карантина

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в facebook.

"Столичный общественный транспорт с понедельника будет работать в режиме введенных ограничений! А значит: не для всех пассажиров. В нынешней ситуации общественный транспорт должен обеспечить перевозки на работу исключительно работников сфер критической инфраструктуры города. А именно тех, кто работает в больницах, в правоохранительных органах, в продовольственных магазинах и аптеках, спасателей, специалистов, обеспечивающих функционирование жилищно-коммунального хозяйства города", - написал Поворозник.

Читайте также: С понедельника общественным транспортом будут пользоваться только те, у кого есть спецпропуска, - Кличко

Он подчеркнул, что все остальные, кому надо на работу или в остро необходимых делах, должны передвигаться по городу частным транспортом, такси или транспортом, организованным учреждением или предприятием, где человек работает.

"Поэтому не надо завтра штурмовать остановки общественного транспорта! Он будет работать исключительно для определенных категорий пассажиров!" - отметил заместитель главы КГГА.

Также он объяснил, как получить специальные билеты для работников критически важной инфраструктуры города.

"Чтобы обеспечить своих работников спецбилетами, руководители таких предприятий должны обратиться в профильные департаменты КГГА (Департамент здравоохранения, Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры, Департамент промышленности и развития предпринимательства) или в Управление по вопросам гражданской защиты, или по месту расположения - в районные государственные администрации. Департаменты, управления и РГА, а также органы государственной власти, местного самоуправления, в том числе по обращениям руководителей предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города Киева, сформируют предложения по необходимому количеству специальных билетов и передадут их в Департамент транспортной инфраструктуры, который обеспечит выдачу специальных билетов предприятиям ", - отметил Поворозник.

Напомним, 21 марта в Киеве запретили пользоваться детскими и спортивными площадками .

Также Киевская городская государственная администрация утвердила правила пребывания в аптеках и продуктовых магазинах, по которым в помещении должен находиться один человек на 10 кв .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine