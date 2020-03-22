В Германии задержали мужчину, который готовил диверсию на железнодорожном мосту
22 марта, 2020, 09:10
В субботу, 21 марта 2020 года, полиция ФРГ задержала 51-летнего гражданина Германии, который, вероятно, ослабил рельсовые скрепления на 80-метровом участке железнодорожного полотна в районе моста в Нидернгаузени (земля Гессен)
Подробности со ссылкой на DW рассказывает Еспресо.TV.
Опасный участок на линии между Кельном и Франкфуртом обнаружил машинист, который заметил отклонения в движении поезда. После этого на некоторое время движение там было перекрыто.
По данным немецких СМИ, подозреваемого несколько месяцев назад освободили из тюрьмы, где он отбывал наказание за вымогательство. В его автомобиле были обнаружены инструменты, с помощью которых злоумышленник, вероятно, ослабил рельсовые скрепления.
Причины такого поступка пока не сообщаются.
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