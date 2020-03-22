В Германии задержали мужчину, который готовил диверсию на железнодорожном мосту

22 марта, 2020, 09:10

В субботу, 21 марта 2020 года, полиция ФРГ задержала 51-летнего гражданина Германии, который, вероятно, ослабил рельсовые скрепления на 80-метровом участке железнодорожного полотна в районе моста в Нидернгаузени (земля Гессен)

Подробности со ссылкой на DW рассказывает Еспресо.TV.

Опасный участок на линии между Кельном и Франкфуртом обнаружил машинист, который заметил отклонения в движении поезда. После этого на некоторое время движение там было перекрыто.

По данным немецких СМИ, подозреваемого несколько месяцев назад освободили из тюрьмы, где он отбывал наказание за вымогательство. В его автомобиле были обнаружены инструменты, с помощью которых злоумышленник, вероятно, ослабил рельсовые скрепления.

Причины такого поступка пока не сообщаются.