 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинский олимпиец-рекордсмен попал в ДТП на Киевщине

Украинский олимпиец-рекордсмен попал в ДТП на Киевщине


фото: Getty Images
Рекордсмен Украины в спортивной ходьбе Руслан Дмитренко попал в ДТП под Киевом

Об этом сообщила украинская легкоатлетка Ольга Ляхова в facebook.

Дмитренко в ночь на 22 марта оказался среди пострадавших в ДТП двух авто, которое произошло возле села Артемовка, Бориспольского района.

Ляхова опубликовала пост женщины, которая представилась одноклассницей Дмитренко, и просит о финансовой помощи. По ее словам, у легкоатлета диагностировали переломы ног и рук.

34-летний Руслан Дмитренко является рекордсменом Украины в ходьбе на 20 км. На Универсиаде-2013 получил две серебряные медали. Представлял Украину на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

22 марта, 2020 воскресенье

21 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать