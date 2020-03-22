Украинский олимпиец-рекордсмен попал в ДТП на Киевщине
22 марта, 2020, 18:35
Рекордсмен Украины в спортивной ходьбе Руслан Дмитренко попал в ДТП под Киевом
Об этом сообщила украинская легкоатлетка Ольга Ляхова в facebook.
Дмитренко в ночь на 22 марта оказался среди пострадавших в ДТП двух авто, которое произошло возле села Артемовка, Бориспольского района.
Ляхова опубликовала пост женщины, которая представилась одноклассницей Дмитренко, и просит о финансовой помощи. По ее словам, у легкоатлета диагностировали переломы ног и рук.
34-летний Руслан Дмитренко является рекордсменом Украины в ходьбе на 20 км. На Универсиаде-2013 получил две серебряные медали. Представлял Украину на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов.
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