Сегодня существует два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники, - Зеленский

22 марта, 2020, 17:45

Об этом сообщает Офис президента Украины.

На совещании также присутствовали Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители профильных министерств, руководитель Офиса президента Андрей Ермак с заместителями и мэр Киева Виталий Кличко.

Глава государства призвал региональных менеджеров объединиться ради недопущения распространения эпидемии коронавируса в Украине.

"Сегодня существует два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин - это не шутки, и зачем он нужен, а также сплотитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу. В единении - наша победа ", - отметил Зеленский.

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Президент заявил, что для координации усилий и наиболее эффективного сотрудничества ради здоровья украинцев такие селекторные совещания с регионами будут проводиться два раза в неделю. Он призвал области и областные центры составить список проблем на местах для их совместного решения.

Владимир Зеленский также напомнил, что уже скоро ожидается прибытие первого самолета из Китая со средствами защиты, тестами, которые будут распределены по регионам.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что крупнейшие бюджеты в регионах для борьбы с угрозой есть COVID-19 там, где объединили поступления из областного и местного бюджетов, а также привлекли большой бизнес. Он призвал глав ОГА и городов привлекать бизнес к закупке необходимой медицинской базы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал региональных руководителей решить вопрос продовольственных рынков, которые несут серьезные риски распространения коронавируса. Он рассказал, что правоохранительные органы системно работают над контролем соблюдения карантина и самоизоляции, в частности теми, кто вернулся из-за границы.

"Накануне из-за рубежа вернулось 19 тыс. человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели и делается тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию", - отметил Аваков.

Напомним, 22 марта во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса Владимир Зеленский заявил, что не исключает введение в Украине режима чрезвычайной ситуации.

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