СБУ и полиция признали фейком видео о драке во львовском автобусе, распространенное Бужанским, - Княжицкий

22 марта, 2020, 22:02

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий сообщил, что СБУ и полиция признали фейком видео драки во львовском автобусе, распространенное депутатом монобольшинства Максимом Бужанским

Об этом Княжицкий написал в facebook.

"Мое утреннее требование к Зеленскому позвонить Баканову, чтобы тот наказал разбойника Бужанского, было выполнено! Как оказалось, видео, о котором писал депутат партии "Слуга народа" Бужанский, о якобы драке во львовском автобусе во время карантина, было фейковкым и снятым давно. Бужанский еще что-то писал о погромах во Львове и пытался разжигать межнациональную и межрегиональную рознь в Украине и дестабилизировать ситуацию ", - написал Княжицкий.

Он отметил, что пост Бужанского распространил канал 112, известный антиукраинской редакционной политикой.

"Эти фейки инициировали пророссийские боты. Спасибо СБУ за оперативную реакцию. Буду требовать извинений от распространителей антиукраинских фейков и реакции правоохранительных органов относительно их враждебной украинскому народу деятельности. Полиция тоже назвала фейком ложь, распространенную Бужанским. Если бы депутат Бужанский имел достоинство, он должен сам извиниться перед львовянами ", - убежден Княжицкий.