"Объявите политический карантин!" - глава УГКЦ Святослав обращается к власти
Об этом он сказал сегодня, 22 марта 2020 года, во время воскресной проповеди в Патриаршем соборе на столичном Левом берегу, передает Еспресо.TV.
"Я сегодня обращаюсь к нашей власти. Власти разных уровней: у вас сегодня трудное время. Знайте, что наша Церковь вместе с вами. Но в то же время призываю вас - объявите политический карантин в стране. Не принимайте в момент такой боли, страданий тех решение, требующих всенародного обсуждения, общей общественной дискуссии ", - заявил Святослав.
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Патриарх УГКЦ также призвал действующую власть избегать репрессий оппонентов и объединить усилия для служения и помощи людям.
"Не принимайте таких решений, которые могут повлечь социальное напряжение. А еще больше - не поддавайтесь соблазну с помощью карантинных мероприятий осуществлять преследование или репрессии политических оппонентов", - отметил он.
"Давайте перед лицом опасности оставим все то, что нас разъединяет и объединимся в служении нашим людям", - подчеркнул Святослав.
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