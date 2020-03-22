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Espreso.tvОбщество"Объявите политический карантин!" - глава УГКЦ Святослав обращается к власти

"Объявите политический карантин!" - глава УГКЦ Святослав обращается к власти

Патриарх Украинской греко-католического церкви Святослав призвал представителей власти не принимать важных решений во время пандемии и объявить общегосударственный политический карантин

Об этом он сказал сегодня, 22 марта 2020 года, во время воскресной проповеди в Патриаршем соборе на столичном Левом берегу, передает Еспресо.TV.

"Я сегодня обращаюсь к нашей власти. Власти разных уровней: у вас сегодня трудное время. Знайте, что наша Церковь вместе с вами. Но в то же время призываю вас - объявите политический карантин в стране. Не принимайте в момент такой боли, страданий тех решение, требующих всенародного обсуждения, общей общественной дискуссии ", - заявил Святослав.

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Патриарх УГКЦ также призвал действующую власть избегать репрессий оппонентов и объединить усилия для служения и помощи людям.

"Не принимайте таких решений, которые могут повлечь социальное напряжение. А еще больше - не поддавайтесь соблазну с помощью карантинных мероприятий осуществлять преследование или репрессии политических оппонентов", - отметил он.

"Давайте перед лицом опасности оставим все то, что нас разъединяет и объединимся в служении нашим людям", - подчеркнул Святослав.

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