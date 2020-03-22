 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Это надо сейчас?". На пороге пандемии правительство Шмыгаля закупает 140 шт. сувенирного "Скифского золота" за 199 тыс. грн и запонки в футляре за 43 тыс. грн

"Это надо сейчас?". На пороге пандемии правительство Шмыгаля закупает 140 шт. сувенирного "Скифского золота" за 199 тыс. грн и запонки в футляре за 43 тыс. грн

Кабинет Министров Украины во главе с Денисом Шмыгалем выделил средства на покупку 140 штук сувенирных наборов "Скифское золото" за 199 тыс. грн

Об этом в соцсетях пишет проектный менеджер Transparency International, координатор DoZorro Иван Лахтионов, передает Еспресо.TV.

Данную ситуацию он описывает следующим образом:

"Вы все нападали на Алексея Гончарука, который презентацию делал за 84 тыс. грн.

Читайте также: 10 фактов о новом премьер-министре Украины Денисе Шмыгале

Сейчас он не у дел, а Кабинет Министров Украины покупает:

- сувенирное "Скифское золото" - 144 шт. за 199 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-17-001266-b#tender

и

- комплекты запонок в футляре - 100 шт. за 43 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-16-003741-b#tender

Как думаете, это надо сейчас?".

  • Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 марта 2020 приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 выпуска) в ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тыс. 776 грн.
  • Ермак также потратил на оплату услуг при приобретении автомобиля 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили - 123 тыс. 865 грн.
  • В целом, на покупку автомобиля глава ОП потратил 3 млн 203 тыс. 393 грн .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 марта, 2020 воскресенье

21 марта, 2020 суббота

больше новостей

22 марта, 2020 воскресенье

21 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать