"Это надо сейчас?". На пороге пандемии правительство Шмыгаля закупает 140 шт. сувенирного "Скифского золота" за 199 тыс. грн и запонки в футляре за 43 тыс. грн
22 марта, 2020, 11:55
Кабинет Министров Украины во главе с Денисом Шмыгалем выделил средства на покупку 140 штук сувенирных наборов "Скифское золото" за 199 тыс. грн
Об этом в соцсетях пишет проектный менеджер Transparency International, координатор DoZorro Иван Лахтионов, передает Еспресо.TV.
Данную ситуацию он описывает следующим образом:
"Вы все нападали на Алексея Гончарука, который презентацию делал за 84 тыс. грн.
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Сейчас он не у дел, а Кабинет Министров Украины покупает:
- сувенирное "Скифское золото" - 144 шт. за 199 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-17-001266-b#tender
и
- комплекты запонок в футляре - 100 шт. за 43 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-16-003741-b#tender
Как думаете, это надо сейчас?".
- Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 марта 2020 приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 выпуска) в ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тыс. 776 грн.
- Ермак также потратил на оплату услуг при приобретении автомобиля 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили - 123 тыс. 865 грн.
- В целом, на покупку автомобиля глава ОП потратил 3 млн 203 тыс. 393 грн .
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