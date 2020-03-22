"Это надо сейчас?". На пороге пандемии правительство Шмыгаля закупает 140 шт. сувенирного "Скифского золота" за 199 тыс. грн и запонки в футляре за 43 тыс. грн

22 марта, 2020, 11:55

Кабинет Министров Украины во главе с Денисом Шмыгалем выделил средства на покупку 140 штук сувенирных наборов "Скифское золото" за 199 тыс. грн

Об этом в соцсетях пишет проектный менеджер Transparency International, координатор DoZorro Иван Лахтионов, передает Еспресо.TV.

Данную ситуацию он описывает следующим образом:

"Вы все нападали на Алексея Гончарука, который презентацию делал за 84 тыс. грн.

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Сейчас он не у дел, а Кабинет Министров Украины покупает:

- сувенирное "Скифское золото" - 144 шт. за 199 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-17-001266-b#tender

и

- комплекты запонок в футляре - 100 шт. за 43 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-16-003741-b#tender

Как думаете, это надо сейчас?".