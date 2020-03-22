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Espreso.tvОбщество"Будьте правильным примером для своих детей". Елена Зеленская и другие VIP-мамы выступили с обращением

"Будьте правильным примером для своих детей". Елена Зеленская и другие VIP-мамы выступили с обращением


фото: president.gov.ua
В Украине продолжается карантин, во время которого дети вынуждены находиться дома. Известные матери Украины, в том числе и супруга президента Елена Зеленская, записали видеообращение и напомнили о правилах, которые сохранят жизнь

В воскресенье, 22 марта 2020, видео опубликовало МОЗ Украины на своей странице, передает Еспресо.TV.

Елена Зеленская, Маша Ефросинина, Екатерина Осадчая, Елена Фроляк и врач-педиатр Надежда Кундина напомнили о правилах гигиены и попросили матерей придерживаться строгих карантинных ограничений.

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"Позаботьтесь о безопасности своих детей, объясните простые правила и обеспечьте комфортное обучение на дому. А если видите тревогу в маленьких глазах, обязательно поговорите со своим ребенком. Будьте правильным примером для своих детей", - говорится в сообщении МЗ.

 

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