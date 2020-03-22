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Espreso.tvОбщество"Андрюша-Мерседес": Социальные сети возмущены покупкой главой ОПУ Андреем Ермаком "Мерседеса" за 3,2 млн грн

"Андрюша-Мерседес": Социальные сети возмущены покупкой главой ОПУ Андреем Ермаком "Мерседеса" за 3,2 млн грн

Задекларированная главой Офиса президента Украины элитная машина вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей

Покупка Андреем Ермаком "Мерседеса" в разгар коронавируса в мире - одна из комментируемых в социальных сетях тем

"Всегда трогала кавалькада мерседесов long и Рендж Ровер Autobiography в очереди за кредитом МВФ. Все о государстве думают. Где бы еще что-то украсть, особенно во время кризиса", - пишет экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Здесь коронавирус, эпидемия на носу, а Андрей Ермак покупает себе за 3,2 млн грн новый "Мерс".

Не, ну, а что - не маски же ему или аппараты искусственного дыхания на эти деньги закупать", - иронизирует телеведущий "Еспресо" Сергей Руденко.

Генеральный продюсер Oboz.TVпише: "Оно то, конечно, лучше плакать в Мерседесе. Но судьба иронизирует временами очень жестко.

Когда ты второй человек в стране и покупаешь в разгар эпидемии себе машину за три ляма, будь готов, что те, кому скоро будет нечем платить за еду и лечение, придут в первую очередь к тебе. Злость и месть во времена зомби апокалипсиса, поверьте, будет умножена втрое. И это, если до того не "повезет" попасть в больницу, где не будет хватать ровно эту сумму на препараты и оборудование".

Политик Сергей Высоцкий иронизирует над покупкой "Мерседеса": "Ермак купил себе новый Mercedes s350. Сразу же видно, что человек - не политик. Для простых украинцев, он - уже кулак, потому что жирует во время чумы! А для настоящих пацанов - он все еще лох, потому что купил базовый S350, а не S63 AMG!

Всегда в команде Зеленского так. Никак не могут определиться - с умными они, или с красивыми ".

Журналист и ведущий "Еспресо" Вахтанг Кипиани замечает: пока все шутят над гречкой и туалетной бумагой, которыми запасаются украинцы, глава Офиса президента Украины покупает себе "Мерседес".
 

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"Ой, неудачно Ермак купил себе тачку за 3 миллиона.
Это же сразу в головах логический ряд: "они продали маски в Испанию, заработали миллионы и тратят на себя. А чтобы народ не протестовал, закрыли его на карантин", - пишет Марина Данилюк-Ярмолаева.
 

Напомним, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 марта 2020 года приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 выпуска) в ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тыс. 776 грн. Ермак также потратил на оплату услуг при приобретении автомобиля 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили - 123 тыс. 865 грн.

В общем, на покупку автомобиля глава ОП потратил 3 млн 203 тыс. 393 грн.

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