Правительство Финляндии заявило о первой смерти от коронавируса. Среди больных - жена бывшего президента Ахтисаари
Речь идет о пожилом человеке, который проживал на территории медицинского округа Хельсинки и Уусимаа, передает Еспресо.TV со ссылкой на YLE.
Именно в Уусимаа обнаружено наибольшее количество больных по сравнению с другими частями Финляндии.
THL не предоставляет никакой дополнительной информации об этом случае, ссылаясь на защиту конфиденциальности данных о пациенте.
На данный момент в стране выявлено 521 случай заболевания. THL напоминает, что в группе риска - пожилые люди и страдающие от хронических заболеваний.
Среди других, коронавирус зафиксирован в 83-летней Ээвы Ахтисаари (на фото), жены экс-президента Мартти Ахтисаари, которому сейчас 82 года. Она чувствует себя хорошо. Сам Мартти Ахтисаари здоров, и у него нет никаких симптомов коронавирусной инфекции.
- Напомним, сейчас в мире зафиксировано 287 тыс. случаев заражения коронавируса, 93,6 тыс. человек выздоровели, 11,9 тыс. - погибли .
- В отличие от Китая, где в эпицентре мировой пандемии - городе Ухань, последние четыре дня не фиксируется ни одного нового заболевания, в других странах эпидемия коронавируса только начинается.
- Как пишет Newsweek, в случае хаоса в США утвердили порядок перехода власти к военным .
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