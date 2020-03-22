 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПравительство Финляндии заявило о первой смерти от коронавируса. Среди больных - жена бывшего президента Ахтисаари

Правительство Финляндии заявило о первой смерти от коронавируса. Среди больных - жена бывшего президента Ахтисаари


фото: Lehtikuva
Управление здравоохранения и социальной защиты Финляндии (THL) сообщает, что в субботу, 21 марта 2020 года, в стране зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Речь идет о пожилом человеке, который проживал на территории медицинского округа Хельсинки и Уусимаа, передает Еспресо.TV со ссылкой на YLE.

Именно в Уусимаа обнаружено наибольшее количество больных по сравнению с другими частями Финляндии.

THL не предоставляет никакой дополнительной информации об этом случае, ссылаясь на защиту конфиденциальности данных о пациенте.

На данный момент в стране выявлено 521 случай заболевания. THL напоминает, что в группе риска - пожилые люди и страдающие от хронических заболеваний.

Среди других, коронавирус зафиксирован в 83-летней Ээвы Ахтисаари (на фото), жены экс-президента Мартти Ахтисаари, которому сейчас 82 года. Она чувствует себя хорошо. Сам Мартти Ахтисаари здоров, и у него нет никаких симптомов коронавирусной инфекции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 марта, 2020 воскресенье

21 марта, 2020 суббота

больше новостей

22 марта, 2020 воскресенье

21 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать