Правительство Финляндии заявило о первой смерти от коронавируса. Среди больных - жена бывшего президента Ахтисаари

22 марта, 2020, 10:15

Управление здравоохранения и социальной защиты Финляндии (THL) сообщает, что в субботу, 21 марта 2020 года, в стране зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Речь идет о пожилом человеке, который проживал на территории медицинского округа Хельсинки и Уусимаа, передает Еспресо.TV со ссылкой на YLE.

Именно в Уусимаа обнаружено наибольшее количество больных по сравнению с другими частями Финляндии.

THL не предоставляет никакой дополнительной информации об этом случае, ссылаясь на защиту конфиденциальности данных о пациенте.

На данный момент в стране выявлено 521 случай заболевания. THL напоминает, что в группе риска - пожилые люди и страдающие от хронических заболеваний.

Среди других, коронавирус зафиксирован в 83-летней Ээвы Ахтисаари (на фото), жены экс-президента Мартти Ахтисаари, которому сейчас 82 года. Она чувствует себя хорошо. Сам Мартти Ахтисаари здоров, и у него нет никаких симптомов коронавирусной инфекции.