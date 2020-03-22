Полиция будет следить за принудительной самоизоляцией тех, кто вернулся из-за границы

22 марта, 2020, 14:50

Граждане Украины, которые недавно прибыли из-за рубежа, должны неукоснительно соблюдать предписания о необходимости пребывания дома на самостоятельной изоляции

Об этом днем в воскресенье, 22 марта 2020 года, заявил во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .

"Мы в МЗ постановлением главного государственного санитарного врача подписание такого соглашения о самоизоляции и выдаче памятки о самоизоляции сделали обязательным противоэпидемическим мероприятием", - отметил чиновник.

По его слвоам, эти документы передаются в базу для эпидемиологов.

"Эпидемиологи вместе с Национальной полицией Украины отрабатывать каждый контакт и каждое согласие о самоизоляции и, в случае нарушения подписанного согласия, будем инициировать привлечение этих людей к административной ответственности", - добавил Ляшко.