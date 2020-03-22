ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19

22 марта, 2020, 11:31

Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Минздрава разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетом около $38 млн и $20 млн

Об этом в интервью Укринформу сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Еспресо.TV.

"Фактически, сейчас все государства ориентируются на рекомендации ВОЗ, которая говорит, что для сдерживания коронавируса нужно: а) обмениваться информацией; б) наращивать объемы тестирования инфицированных для понимания общей эпидемиологической ситуации; в) изолировать тех, с кем контактировал больной; г ) объединить усилия государства и населения, поскольку это проблема имеет уже не только медицинский характер, но и социально-экономический. Если речь идет о конкретной поддержке, то сейчас совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН и Минздрава для Украины разрабатывается два планы помощи с бюджетом около $38 млн и $20 млн", - говорит он.

По словам дипломата, на первый план предусматривает помощь в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и обеспечение профессионального анализа ситуации в стране.

Второй план будет направлен на поддержку украинцев, проживающих на востоке Украины.

"В условиях обострения эпидем-кризиса мы не можем забывать за слои населения, которые являются наиболее уязвимыми. Если кто не знает, в начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины размером около $162 млн. Понимая, что потребности сейчас будут расти, мы планируем привлечь еще $20 млн на борьбу с распространением COVID-19", - отметил Кислица.