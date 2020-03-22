Новый премьер Словакии Матович принимал полномочия в защитной маске и перчатках

22 марта, 2020, 14:05

В связи с внедренными в Словакии жесткими карантинными мероприятиями церемония вступления на должность руководителя правительства этой страны 46-летнего Игоря Матовича в субботу, 21 марта 2020 года, тоже происходила с соблюдением установленных медиками ограничений

У всех участников этого события были на лицах медицинские маски, а на руках - перчатки, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал SME.

Не была и исключением президентка Словацкой республики Зузана Матович.

Как видно на обнародованных фотографиях, она использовала элегантную маску, сшитую из того же материала, что и ее пурпурное платье.