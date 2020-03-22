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Espreso.tvМирНовый премьер Словакии Матович принимал полномочия в защитной маске и перчатках

Новый премьер Словакии Матович принимал полномочия в защитной маске и перчатках


фото: TASR
В связи с внедренными в Словакии жесткими карантинными мероприятиями церемония вступления на должность руководителя правительства этой страны 46-летнего Игоря Матовича в субботу, 21 марта 2020 года, тоже происходила с соблюдением установленных медиками ограничений

У всех участников этого события были на лицах медицинские маски, а на руках - перчатки, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал SME.

Не была и исключением президентка Словацкой республики Зузана Матович.

Как видно на обнародованных фотографиях, она использовала элегантную маску, сшитую из того же материала, что и ее пурпурное платье.

  • Матович и Чапутова являются сверстниками.
  • Чапутова возглавляет Словакию с лета 2019. Она является первой женщиной во главе Словацкой республики.
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