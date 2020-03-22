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Espreso.tvОбществоНефедов привел новое объяснение появления украинских масок в Испании и попал в новый скандал

Нефедов привел новое объяснение появления украинских масок в Испании и попал в новый скандал

По словам председателя Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова, в сюжете испанского телевидения якобы использовалось архивное видео, на котором разгружают респираторы украинского производства

Об этом он заявил на своей странице в фейсбуке, информирует Еспресо.TV.

"Видеокадры, на которых разгружают украинские респираторы в Испании в сюжете испанской журналистки Макарены Бартоломе, взяты из архива телерадиокомпании. Макарена подтвердила дословно: "Да, это видео из архива. Очень древнее. Не актуальное. Я попросила наш сервис документации TVE найти видео с масками ", - отметил чиновник.

"Позже Макарена Бартоломе добавила, что в понедельник, 23 марта, сообщит, когда и где были отсняты кадры с респираторами, которыми она сопроводила свой сюжет", - отметил Нефедов.

В свою очередь, пользователи сети скептически отнеслись к словам руководителя таможни.

Вот что они, среди прочего, пишут:

"Да. Видео ооочень древнее. Вплоть видно на коробке дату изготовления 29.02.2020! Это было очень давно !!! Архивное видео 100%. Сомнений никаких ...".

"Неужели господин Нефедов вы не можете взять скрин из сюжета по 19.03.2020 (https: //www.rtve.es /.../ telediario-21-horas ... / 5542353 / ... с 7 мин. 45 сек .) и увидеть дату изготовления 29.02.2020? ».

"Если видео старое и архивное, то почему разгружают люди в перчатках и масках? Таким мерам максимум месяц, а то и меньше".

Перед этим Нефедов наглошував, что маски и респираторы из Украины в Испанию экспортировали легально .

"В СМИ появилось сообщение о том, как в Испании разгружают с какой машины респираторы из Украины. Экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7- го марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул. Постановление Правительства №214, которое запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, было принято 11 марта 2020 и вступило в силу после опубликования ", - писал он вчера, 21 марта.

А еще раньше, 16 марта, Нефедов не скрывал: "Маски стали более популярным товаром для контрабанды из Украины, чем сигареты" .

  • Напомним, испанский телеканал La 1, что является первым каналом общественного вещания в стране, в сюжете о коронавирусе показал, как в Испанию привезли средства индивидуальной защиты, в частности, маски. В кадре во время разгрузки появляется продукция из Украины .
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