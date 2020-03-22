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Espreso.tvОбществоДепутаты Львовского горсовета от "Европейской солидарности" требуют от СБУ немедленно расследовать, кто продал в Испанию защитные маски

Депутаты Львовского горсовета от "Европейской солидарности" требуют от СБУ немедленно расследовать, кто продал в Испанию защитные маски

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" во Львовском городском совете требуют от главы СБУ Ивана Баканова немедленно расследовать, кто именно продал защитные маски в Испанию в то время, когда украинцам самим они были жизненно необходимы

Об этом написал глава фракции "Европейская солидарность" в Львовском горсовете Петр Адамик на своей странице в социальной сети Facebook, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу партии.

"Как бы вы отнеслись к человеку, который во время пожара продал ваши огнетушители соседям, видя, что уже и ваш дом пылает? Вы назвали бы такого человека одаренным бизнесменом или преступником?

О чем я? Об медицинских масках: не можете найти маску в аптеке? Наконец стало понятно почему. Они за границей!" - отметил Адамик.

Он напомнил, что в начале эпидемии коронавируса, в то время, когда в Новые Санжары эвакуировали украинцев из Уханя, Украина, похоже, продала маски в Испанию.

"В то же время мы с ужасом наблюдали за молниеносным распространением вируса в Китае, мы видели сотни и тысячи жертв эпидемии. Мы понимали, что рано или поздно и Украина непосредственно столкнется с необходимостью защищать своих граждан. И в то же время кто-то - (я убежден, что общество должно знать фамилии этих "дельцов") решил нажиться на общей беде", - добавил он.

По словам депутата, сегодня каждый задает себе вопрос: неужели допустим зарабатывать на здоровье?

"Из обращений президента якобы нет. Однако действительность показывает обратное! Уважаемый господин Баканов, пора ответов, общество требует пояснений", - обратился политик к руководителю СБ Украины.

Адамик заметил, что должны нести уголовную ответственность как горе-бизнесмены, так и чиновники, которые позволили вывоз жизненно необходимых средств защиты накануне эпидемии и поставили под угрозу жизни сотен тысяч своих сограждан.

  • Напомним, испанский телеканал La 1, который является первым каналом общественного вещания в стране, в сюжете о коронавирусе показал, как в Испанию привезли средства индивидуальной защиты, в частности маски. В кадре во время разгрузки появляется продукция из Украины .
  • Эти кадры были продемонстрированы в итоговом вечернем выпуске новостей за четверг, 19 марта 2020 (начало в 21:00).
  • Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов привел уже два разных объяснения данного факта. Сначала чиновник говорил о том, что данные защитные средства попали в Испанию вполне легально, то есть еще до начала действия установленных государством ограничений на экспорт критически важных медицинских товаров. Однако затем он сообщил, что якобы речь идет об использовании архивных кадров .
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