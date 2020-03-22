Чрезвычайная ситуация должна начаться с передачи медикам резиденций и авто топчиновникив, - Наливайченко
Об этом Наливайченко написал в facebook.
По его мнению, для нужд медиков необходимо передать государственные резиденции и автомобили, которыми пользуются чиновники.
1. Все резиденции президента от Ивано-Франковска до Киева (это отдельные жилищно-хозяйственные комплексы с автономным обеспечением, связью и пятизвездочными удобствами).
В Гуте можно и нужно сделать центральный лечебный центр Западного региона. В Конча-Заспе под Киевом в трехэтажном дворце с огромным парком вокруг - детский лечебный центр Центрального региона. В соседних санаториях ГУД Офиса президента и Кабмина разместить на жительство медперсонал, рядом и в хороших условиях.
2. Все ведомственные санатории и резиденции Верховной Рады, Кабинета Министров, Нафтогаза других госпредприятий. Начиная с резиденцией в правительственном квартале Киева.
3. Автобазы, автомобили (прежде всего, микроавтобусы), водители и техперсонал Верховной Рады, Офиса президента, Нафтогаза, Кабинета Министров.
4. Запретить выплаты всем членам наблюдательных советов госпредприятий и немедленно перечислять все эти средства на больницы и доплаты медработникам.
Кроме того, Наливайченко предлагает:
5. Предусмотреть и быть готовыми к развертыванию полевых госпиталей в каждом городе и обеспечению из Госрезерва, а финансирование из госбюджета.
6. Начиная с понедельника, 23 марта, бюджеты всех уровней должны прекратить финансирование всех без исключения льгот и привилегий для топчиновникив. Госказначейство и Счетная палата должны осуществлять жесткий контроль.
"Это будет моментом истины, когда мультимиллионеры на руководящих должностях нашей страны хотя бы перестанут тратить на себя и свою царскую жизнь безумные деньги из госбюджета. Эти миллиарды уже сейчас должны стать Государственным фондом помощи гражданам в борьбе с пандемией. Именно такое чрезвычайное положение нам всем нужно здесь и сейчас ", - написал Наливайченко.
- Напомним, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 марта 2020 приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 выпуска) в ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тыс. 776 грн. Ермак также потратил на оплату услуг при приобретении автомобиля 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили - 123 тыс. 865 грн.
- В общем, на покупку автомобиля глава ОП потратил 3 млн 203 тыс. 393 грн.
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