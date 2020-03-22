Цена на нефть. При посредничестве Трампа и Эмиратов Путин ищет встречи с принцем Саудовской Аравии, - Соловей

22 марта, 2020, 20:25

В эти дни президент Российской Федерации Владимир Путин прилагает усилия, чтобы лично встретиться с нынешним фактическим руководителем Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, и решить проблему с устроенным ОПЕК обвалом цены на нефть

Об этом независимый от Кремля политолог, уволенный за поддержку оппозиции с должности профессора Московского государственного института международных отношений (рус. МГИМО) доктор исторических наук Валерий Соловей со ссылкой на собственные источники заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 21 марта 2020 года вышла на Еспресо.TV .

"Сейчас Россия пытается при посредничестве Эмиратов выйти на прямые переговоры с крон-принцем Саудовской Аравии. До этого момента он просто отказывался говорить. Отказывался. Один раз он поговорил с Путиным, встреча прошла в крайне раздраженном тоне и, собственно, я бы сказал, стороны обменялись не комплиментами, а упреками. И, что очень интересно, в этом посредничестве участвует и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Москва его на прошлой неделе просила оказать посильную помощь. Он, кстати, ее оказывает, потому что закупка нефти в госрезервы США это то, что отчасти помогло поддержать в целом уровень нефтяных цен. Сейчас он (Трамп - ред.) пытается оказать влияние на крон-принца Саудовской Аравии с тем, чтобы тот вступил в прямые переговоры с президентом Путыним по поводу нефти", - рассказал Соловей.

Вместе с тем, по его данным, природа нынешнего конфликта российских властей с саудитами кроется не только в энергетической плоскости.

"Дело здесь не только в том, что Россия демонстративно и в оскорбительной для арабов манере вышла из ОПЭК. Там есть еще некоторые обстоятельства, которые вскрылись для саудитов. Касательно некоторых очень скандальных историй из недавнего относительно прошлого, когда династия была скомпрометирована в западном общественном мнении в результате ряда громких скандалов. Вдруг стало выясняться, что, похоже, к этому приложила руку российская разведка. И вот сейчас саудитам это стало известно. Я не знаю, правдивы эти истории или нет, но, насколько мне известно, саудиты воспринимают их как правдивые и чрезвычайно были этим оскорблены", - подчеркнул политолог.