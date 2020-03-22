Арсений Яценюк: Сегодня власти прежде всего нужно говорить людям правду

22 марта, 2020, 21:11

"Профессионализм вместо паники, системность вместо страха, действие вместо демагогии - это три столпа, на которых должна базироваться модель преодоления кризиса"

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" в программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина" 22 марта.

"Людям в первую очередь надо говорить правду. И каждый из власти сегодня должен выходить и говорить: вот как развивается пандемия, вот сколько у нас есть масок, сколько тестов - только реально, а не лгать, - сколько у нас есть койкомест, сколько медицинского персонала, как мы обеспечены и какие у нас проблемы ", - подчеркнул он.

В противном случае, подчеркнул Арсений Яценюк, "это путь в никуда": "Это как раз путь к полному разочарованию граждан и к распространению не только медицинской пандемии, но и к политической, социальной и экономической пандемии. Это надо остановить. Люди должны быть уверены , что в стране есть власть, и эта власть знает, что делать ".

Он отметил, что номер один задача сейчас - ввести всеобъемлющий и полный карантин: "Мы отстаем от Европы и США по темпам распространения пандемии, по разным оценкам, от 2 до 3 недель. Это значит, что пока мы еще не ощутили реальной волны, как пандемии, так и экономического кризиса, который потом наступит. И это тоже надо честно артикулировать. Поэтому номер один - обеспечение полноценного карантина ".

Следующий шаг, подчеркнул Арсений Яценюк - обеспечить безопасность медиков а также других работников, которые обеспечивают жизнедеятельность граждан - спасателей, полицейских, работников продуктовых магазинов: "Задача власти - дать им средства защиты, у них должны быть маски, респираторы, средства дезинфекции. У них должна быть зарплата ".

Власти также должны четко рассказать о ситуации с медицинским обеспечением: "Они должны сейчас нам четко сказать, что есть в Украине, что едет в Украину и будет закупаться в кратчайший период времени".

Об экономической ситуации, Арсений Яценюк отметил, что во всем мире сфера услуг "по состоянию на сегодня умерла": "У нас нет таких сбережений у людей, которые дали возможности людям выживать. Пройдет неделя-три - и все, у людей не будет средств , за что есть ".

Учитывая это, подчеркнул лидер НФ, Кабинет министров должен безотлагательно изменить систему выплат по безработице, переведя реревстрацию в онлайн, а также предусмотреть доплаты гражданам для того, чтобы обеспечить безработных.

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