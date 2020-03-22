Арсений Яценюк: НБУ должен быть готов к жестким ограничениям на валютном рынке и предоставлению кредитной поддержки банкам

22 марта, 2020, 22:17

"Национальный банк должен быть готов к введению очень жестких ограничений, чтобы не допустить валютных спекуляций"

Это подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" в программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина" 22 марта.

"Такое впечатление, что руководители Национального банка живут где-то на другой планете. Говорят: "У нас все хорошо, у нас все замечательно ", - сказал он.

Он отметил, что в Украине действительно есть 25 млрд долларов золотовалютных резервов, но одновременно 80 млрд долларов долгов.

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Кроме того, НБУ должен быть готов уже оказывать кредитную поддержку банкам: "Малый, средний и крупный бизнес взяли кредиты. Их нечем будет отдавать. Поэтому уже сейчас Национальный банк должен поручить коммерческим банкам вместе с их клиентами провести реструктуризацию кредитов, уменьшить процентную ставку, отсрочить эти выплаты, и предоставить ликвидность для коммерческих банков для того, чтобы банковская система не рухнула ".

"Им хватает 25 млрд долларов, чтобы удержать валютную стабильность. Но не допустить валютных спекуляций. Они должны действовать жестко и профессионально", - подчеркнул лидер НФ.

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