22 марта на фронте: оккупанты обстреляли украинских военных из минометов

22 марта, 2020, 18:18

22 марта российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции неподалеку Водяного из минометов

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня из запрещенных Минскими договоренностями вооружения. Противник обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное из минометов калибра 82 мм, выпустив 5 мин.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

Сегодня, 22 марта, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.