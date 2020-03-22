21 марта на фронте: с российской стороны - 10 обстрелов, с украинской - раненый
Об этом говорится в информационной сводке о положении в зоне проведения Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 воскресенья, 22 марта, передает Еспресо.TV.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.
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А именно поблизости:
Марьинки - дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов;
Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов;
Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Новотошковского - дважды из 82-мм минометов - 8 мин;
Новгородского - из минометов калибра 120 мм - 15 мин;
Попасной - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
Новолуганского - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Объединенные силы и в дальнейшем будут отвечать на факты нарушений режима прекращения огня со стороны противника в случае, если его действия будут нести прямую угрозу военнослужащим или мирному населению", - заверили в штабе ООС.
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Вчера, 21 марта, в результате устроенных оккупантами обстрелов украинских позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.
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