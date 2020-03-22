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Espreso.tvОбщество21 марта на фронте: с российской стороны - 10 обстрелов, с украинской - раненый

21 марта на фронте: с российской стороны - 10 обстрелов, с украинской - раненый

В субботу, 21 марта 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке о положении в зоне проведения Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 воскресенья, 22 марта, передает Еспресо.TV.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.

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А именно поблизости:

Марьинки - дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов;

Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов;

Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Новотошковского - дважды из 82-мм минометов - 8 мин;

Новгородского - из минометов калибра 120 мм - 15 мин;

Попасной - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

Новолуганского - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Объединенные силы и в дальнейшем будут отвечать на факты нарушений режима прекращения огня со стороны противника в случае, если его действия будут нести прямую угрозу военнослужащим или мирному населению", - заверили в штабе ООС.

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Вчера, 21 марта, в результате устроенных оккупантами обстрелов украинских позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

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