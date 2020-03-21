21 марта, 2020, 13:35

В воскресенье, 22 марта, весь общественный транспорт Киева остановит работу, - Аваков

Об этом в комментарии на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Еспресо.TV .

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"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", - написал он.

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