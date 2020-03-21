В Тернополе прекратили движение общественного транспорта

21 марта, 2020, 11:55

Для предотвращения распространения коронавируса в Тернополе приостановили движение общественного транспорта

Такое решение принято во время срочного заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"Начиная с 21 марта приостановить движение общественного транспорта и ввести жесткий масочный режим для предотвращения распространения коронавируса. На подъездах к Тернополю обустроить 10 постов, на которых организовать дежурство правоохранителей и военнослужащих", - говорится в решении оперативного штаба, который возглавил мэр Сергей Надал.

Кроме того, по решению штаба, по городу будут курсировать автобусы и троллейбусы, которые будут перевозить медиков, спасателей, работников ЖКХ по специальным удостоверениям.