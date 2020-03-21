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В оккупированном Крыму объявили о первом случае коронавируса


фото: Укрінформ
Оккупационные власти Крыма объявила о первом зарегистрированном случае заболевания коронавирусом

Об этом со ссылкой на руководителя оккупационной российской власти Крыма Сергея Аксенова сообщает УНИАН .

"Подтвержденный первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, который прибыл из Франции", - заявил Аксенов.

По его словам, больной при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, где бушует коронавирус. С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в отдельный бокс. Состояние больного средней степени тяжести. Определен круг лиц, с которыми контактировал больной на территории полуострова. Данные лица находятся на изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение.

Напомним, 1 марта в захваченном русскими военными украинском Крыму объявили в розыск пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.

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