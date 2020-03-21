 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУмерла известная украинская социолог Ирина Бекешкина

Умерла известная украинская социолог Ирина Бекешкина

Сегодня, 21 марта 2020 года, ушла из жизни директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, одна из самых известных украинских ученых в области социологии Ирина Эриковна Бекешкина

Официальная информация по этому поводу появилась на странице Фонда, передает Еспресо.TV .

Она имела 68 лет.

"Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опрос, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами", - отмечается в сообщении.

"Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать. Выражаем искренние соболезнования его близким и родным", - добавляют коллеги.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 марта, 2020 суббота

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

21 марта, 2020 суббота

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать