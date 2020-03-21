Умерла известная украинская социолог Ирина Бекешкина
21 марта, 2020, 10:38
Сегодня, 21 марта 2020 года, ушла из жизни директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, одна из самых известных украинских ученых в области социологии Ирина Эриковна Бекешкина
Официальная информация по этому поводу появилась на странице Фонда, передает Еспресо.TV .
Она имела 68 лет.
"Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опрос, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами", - отмечается в сообщении.
"Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать. Выражаем искренние соболезнования его близким и родным", - добавляют коллеги.
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