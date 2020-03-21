"Европейская Солидарность" требует от СБУ и правительства выяснить, кто несет ответственность за вывоз масок из Украины, когда уже было известно о масштабе эпидемии и их недостатке в стране - Арьев

21 марта, 2020, 16:30

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев заявил, что ситуация с отсутствием средств индивидуальной защиты от коронавируса в Украине критическая

Об этом народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев заявил в видеообращении, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, в течение последней недели невозможно купить маски и антисептики в аптеках, потому что их нет в наличии.

В интернете стоимость средств индивидуальной защиты повысилась в 5-10 раз, и обычный респиратор вместо 40 грн стоит около 200 В этой ситуации власть проявляет полное бездействие.

Обещания Зеленского о том, что в аптеках вот-вот появится все необходимое, уже неделю остаются обещаниями. Мало того, вчера в социальных сетях появился сюжет одного из испанских телеканалов о том, как Испания завозит из-за границы маски и респираторы для своих граждан. В этом сюжете отчетливо видно, что груз - это респираторные маски украинского производства BUK. Довезти товар до Испании - не более недели, значит это происходит в то время, когда действует официальный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, а украинские медработники в большинстве больниц не имеют достаточного количества масок. Не говоря уже о спец костюмы.

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Мы обращаемся к Службебезопасности Украины, Государственной пограничной службе и Кабинету министров с требованием дать разъяснения: каким образом в Испании оказались украинские средства индивидуальной защиты, а также обнародовать все документы, касающиеся этого груза.

Очевидно, что в любом случае вывоз респираторных масок является нарушением законодательства. И правоохранители, и власть должны дать ответ обществу - кто будет нести ответственность, фактически за контрабанду или прямое нарушение законодательного запрета на вывоз масок.

В течение последней недели в сети неоднократно были опубликованы фото и видео, которые подтверждают факты вывоза масок, респираторов и дезинфекторов за границу. Но тут правоохранительные органы почему-то слепы и глухи, они не реагируют на эти вопиющие случаи очевидной коррупции и просто безответственного равнодушия к собственным гражданам. Все это выглядит как примитивная попытка нажиться на пандемии, которая держит в страхе весь мир. Но кому-то беда, а кому-то прибыли.

"Европейская Солидарность" убеждена, что безопасность украинцев превыше всего. Мы требуем от власти немедленно обеспечить украинцев средствами индивидуальной защиты и разобраться с мародерами, даже если они из самой власти, которые в критическое для страны время вывозят из Украины стратегические товары.

Только совместными усилиями мы сможем защититься и победить эту угрозу! Поэтому Давайте объединяться и все будет хорошо!

И еще раз хочу всех призвать: такие испытания должны сделать нас добрее. Самоорганизовывайтесь, помогайте тем, кому сейчас труднее всего пережить ограничительные меры и тем, кто находится в группе особого риска.

Заботьтесь о себе - соблюдайте правила гигиены. И главное - без паники: сейчас нужно горячее сердце, но холодный ум. Нам еще государство после всего восстанавливать. Держимся!