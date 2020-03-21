Правительство Польши вводит в стране режим эпидемии

21 марта, 2020, 14:41

О режиме эпидемии вечером в пятницу, 20 марта 2020 года, объявили польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр здравоохранения Лукаш Шумовский

Будут работать продуктовые магазины и аптеки. Компьютерная система будет тщательно проверять, кто должен находиться на карантине. Школы будут закрыты до Пасхи, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Gazeta Wyborzca .

Как заявил глава министерства здравоохранения, ситуация дошла до того, что из-за угрозы полномасштабной эпидемии необходимо ввести более строгие правила, чем существующие законы.

Во время режима эпидемии представители органов власти получают больше полномочий для мобилизации граждан для оказания помощи в борьбе с массовым заболеванием, подчеркнул Шумовский.

Теперь министр здравоохранения в Польше и руководители воеводств смогут назначать не только медицинский персонал, но и других людей для борьбы с эпидемией, смотря кто будет необходим, чтобы ее остановить.

Граждане, мобилизованные таким образом, защищены от увольнения - они получают отпуск. Государство будет обеспечивать им расходы на проезд, проживание и выплачивать заработную плату согласно текущим заработкам.