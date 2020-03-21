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Espreso.tvОбществоПортников: Верховная Рада, работающая во время карантина, это настоящая эпидемиологическая бомба в центре Киева

Портников: Верховная Рада, работающая во время карантина, это настоящая эпидемиологическая бомба в центре Киева

Виталий Портников назвал недопустимым продолжение работы Верховной Рады в условиях объявленного в связи с коронавирусом в Украине карантина

Об этом Портников заявил в эфире программы "Субботний политКлуб" на Еспресо.TV.

"Я сторонник того, чтобы парламент не работал. Чтобы он был на карантине. Потому что это собрание 450 человек, только депутатов. А еще обслуживающий персонал, охрана, журналисты. Это настоящая живая эпидемиологическая бомба в центре Киева", - сказал Портников.

Также он предостерег от использования пандемии коронавируса в политических целях.

"Сама идея, которая может у кого-то возникнуть, что можно использовать это время с какой-то политической целью, это может быть украинское руководство, это может быть российское руководство, это бредовая идея. Потому что сейчас невозможно ничего планировать. Даже если у тебя есть какой-то гениальный план, расправиться со своими врагами во время пандемии, принять какие-то решения и законы, потому что иначе были бы массовые акции протеста, это абсолютный нонсенс. По той простой причине, что каждый день новости меняются так, и реакция людей становится такой, что неизвестно, стоит ли что-нибудь делать. Сейчас все усилия всех политических лидеров в мире должны быть направлены на одно - на борьбу с этой угрозой", - убежден Портников.

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