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Espreso.tvОбществоОчередные уступки России усугубят кризис во время пандемии коронавируса: обращение общественности к президенту Украины

Очередные уступки России усугубят кризис во время пандемии коронавируса: обращение общественности к президенту Украины


фото: Укрінформ
Представители общественности обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом воздержаться от очередных уступок России в условиях пандемии коронавируса

Обращение опубликовано на странице "Движения сопротивления капитуляции" в facebook.

В средствах массовой информации появились сообщения о том, что власти планируют ввести на всей территории Украины чрезвычайное положение для борьбы с пандемией вируса COVID-19. Мы считаем, что введение чрезвычайного положения приемлемо при условии, что эти меры будут соответствовать Конституции Украины и будут сопровождаться системной защитой украинского общества от опасного недуга.

Мы предостерегаем власть от использования чрезвычайного положения в политических целях, в частности для капитулянтских уступок перед Россией и для преследования оппозиции. Такие действия власти неизбежно повлекут масштабный протестный взрыв. Как это уже было не раз, украинские граждане выйдут на защиту своего государства, несмотря на запреты и ограничения. Вызванный действиями власти массовый протест еще больше углубит кризис, обусловленный пандемией и неизбежными экономическими потрясениями.

Наиболее заинтересованной в таком сценарии является Россия. Кремлевский режим обязательно воспользуется нестабильностью в Украине.

Ответственность за негативные последствия такого развития событий будет нести персонально президент Зеленский.

В это непростое время власть обязана быть примером мудрости и взвешенности. Вся страна должна сконцентрировать свои усилия на преодоление трех угроз: пандемия вируса COVID-19 отпор вооруженной агрессии России и уменьшения негативных последствий экономического кризиса.

Необходимо категорически отказаться от рассмотрения вопросов, а тем более принятия решений, которые вызывают массовое общественное неприятие.

В связи с этим, мы требуем от президента Зеленского:

Обязать Леонида Кучму и Андрея Ермака отозвать свои подписи под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года.

Запретить украинской делегации окончательно подписывать 25 марта 2020 года  "Решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета (рабочей группы)".

Немедленно прекратить любые переговоры относительно создания так называемо го Консультативного совета, как противоречащие Конституции, законам и национальным интересам Украины.

Заявление подписали:

• Владимир Василенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, доктор юридических наук, профессор, с 2006 по 2010 год - представитель Украины в Совете ООН по правам человека.

• Иосиф Зисельс, член инициативной группы "Первого декабря".

• Вячеслав Брюховецкий, доктор наук, почетный президент Национального университета "Киево-Могилянская академия", участник инициативной группы "Первого декабря".

• Владимир Огрызко, политик, дипломат, Чре

Сергей Квит, доктор наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", министр образования и науки Украины (2014-2016).

• Даниил Лубкивский, дипломат, заместитель Министра иностранных дел Украины (2014)

• Михаил Гончар, Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ", ведущий эксперт в сфере энергетики, консультант Секретаря СНБО Украины (1996-2000).

• Мирослав Маринович, проректор Украинского католического университета, участник инициативной группы "Первого декабря" и Несторовской группы, диссидент и политзаключенный времен советского режима.

• Николай Рябчук, почетный президент Украинского ПЕН-клуба

• Юрий Щербак, писатель, доктор медицинских наук, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины

• Вахтанг Кебуладзе, доктор философских наук, профессор кафедры теоретической и практической философии философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, публицист, переводчик.

• Алексей Гарань, профессор Национального университета "Кмево-Могилянская академия", научный директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива

• Владимир Ермоленко, философ, писатель, директор по аналитике ОО "Интерньюз-Украина", старший преподаватель НаУКМА, член инициативной группы "Первого декабря"

• Игорь Козловский, религиовед, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, участник инициативной группы "Первого декабря", узник совести т.н. "ДНР"

• Тарас Возняк, редактор независимого культурологического журнала "Ї"

• Леонид Финберг, директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства НаУКМА, главный редактор издательства "Дух и Литера"

• Евгений Быстрицкий, философ.

• Алексей Панич, философ, переводчик, ведущий научный сотрудник НПО "Дух и Литера".

• Андрей Павлишин, историк, переводчик, преподаватель УКУ.

• Михаил Басараб, политолог.

• Андрей Левус, народный депутат 8-го созыва, Свободные люди.

• Сергей Высоцкий, народный депутат 8-го созыва, телеведущий, журналист.

• Юсов Андрей, ОО "Школа ответственной политики".

• Myroslav Hai, руководитель Благотворительного Фонда Мир и Ко, участник русско-украинской войны.

• Тетерук Андрей, народный депутат 8-го созыва, экс-командир батальона "Миротворец".

• Игорь Лапин (Игорь Александрович Лапин), народный депутат 8-го созыва, командир штурмовой роты батальона "Айдар".

• Юрий Гудименко, от имени партии, соучредитель партии "Демократична Сокира".

• Константин Сигов, философ и общественный деятель, руководитель Центра европейских гуманитарных исследований НаУКМА

• Анна Ленчовская, психолог, директор ОО Образовательный центр "Пространство толерантности"

• Николай Княжицкий (Mykola Kniazhytsky), народный депутат ВР Украины

• Александр Павличенко, исполнительный директор УХСПЧ.

• Ольга Ходаковская, доктор экономических наук, председатель Объединенного штаба защиты украинской земли.

• Юрий Гончаренко, общественный деятель, блогер, соучредитель Национально-консервативного движения.

• Тарас Стецькив, председатель Зарваницкой инициативы. Народный депутат Украины 5-ти созывов.

• Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова, главный редактор газеты "Говорит Донбасс".

• Павел Белоус, участник русско-украинской войны.

• Репик Сергей, председатель секретариата Молодежного Националистического Конгресса

• Соломия Фарион, Председатель Молодежного Националистического Конгресса

• Алексей Голобуцкий, политтехнолог, политический эксперт, Агентство моделирования ситуаций.

• Виталий Бала, политический эксперт, директор Агентства моделирования ситуаций.

• Александр Антонюк, политический эксперт, руководитель аналитической группы "Реальная политика".

• Олег Березюк, председатель Украинского юридического общества.

• Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества.

• Михаил Лебедь, участник совета основателей движения "Граница".

• Святослав Маринин, участник совета учредителей общественно-политического движения Предел.

• Николай Марченко ведущий эксперт Ассоциации украинских юристов, кандидат юридических наук.

• Игорь Артюшенко, народный депутат Украины 8-го созыва, МБУ "Центр Национального Возрождения.

• Игорь Луценко, народный депутат Украины 8-го созыва.

• Виталий Мартынюк, исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия ХХ"

• Нестор Воля, Украинский Союз Блоггеров.

• Владислав Василий, журналист, соучредитель Национально-консервативного движения.

• Тарас Гребеняк, ОО «Украинское дело».

• Богдан Устименко, юрист-международник и общественный деятель.

• Кирилл Сидоренко, эксперт в сфере публичного права, член правления ОО "Минзмин".

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