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Espreso.tvОбществоНовый министр экономики Петрашко не задекларировал имение под Киевом, - журналистка "Схем"

Новый министр экономики Петрашко не задекларировал имение под Киевом, - журналистка "Схем"


фото: facebook.com/natalie.sedletska
Журналистка программы "Схемы" Наталья Седлецкая заявила, что новый министр экономики Игорь Петрашко предоставил ложную информацию о своем имуществе

Об этом Седлецкая сообщила в facebook.

Помните, на днях новый министр экономики подал почти пустую декларацию? На самом деле оказалось, что у него с женой все-таки есть ряд имущества. Журналистка Валерия Егошина нашла у них: имение под Киевом в селе Романков, в коттеджном городке "Солнечная долина" на четыреста квадратов. Долю в квартире в Москве на сто квадратов. Два внедорожника - Suzuki Vitara и Range Rover Sport. На вопрос, почему не вписал имущество в декларацию, министр Петрашко заверил, что исправит ее в отведенное законом время. И поблагодарил, что напомнили о московской квартире: "иначе мог бы забыть о ней", - написала Седлецкая.

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