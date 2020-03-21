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Espreso.tvОбществоНа улице Харькова выехали полицейские авто с громкоговорителями

На улице Харькова выехали полицейские авто с громкоговорителями

В субботу, 21 марта 2020 года, полицейские авто с громкоговорителями выехали на улицы Харьковщины для информирования населения о соблюдении условий карантина

Об этом передает Еспресо.TV .

Горожан просят не виходити на улицу без необходимости, а также избегать мест массового скопления людей.

Во время пребывания на улице - надеваться защитные маски, сохранять дистанцию между собой и другими длиной не менее 2 м, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

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