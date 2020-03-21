На Херсонщине среди госпитализированных с подозрением на коронавирус есть ребенок

21 марта, 2020, 13:56

На Херсонщине пока не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом, пять человек госпитализированы с подозрением относительно возможного заболевания Covid-19, среди них один ребенок

Об этом председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в первой половине дня в субботу, 21 марта 2020 года, написал в Facebook, передает Еспресо.TV .

"На сегодняшний день в регионе не подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом. Есть 5 подозрений относительно возможного заболевания Covid-19, из них 1 ребенок. Все госпитализированы, ждем результаты анализов из Киева", - отметил Гусев.

Он добавил, что департаментом здоровья ОГА сформирован график организованных выездов врачей в дома тех, кто находится дома на самоизоляции после возвращения из-за границы. Все они здоровы, но находятся под особым наблюдением медиков.