На Херсонщине среди госпитализированных с подозрением на коронавирус есть ребенок
21 марта, 2020, 13:56
На Херсонщине пока не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом, пять человек госпитализированы с подозрением относительно возможного заболевания Covid-19, среди них один ребенок
Об этом председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в первой половине дня в субботу, 21 марта 2020 года, написал в Facebook, передает Еспресо.TV .
"На сегодняшний день в регионе не подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом. Есть 5 подозрений относительно возможного заболевания Covid-19, из них 1 ребенок. Все госпитализированы, ждем результаты анализов из Киева", - отметил Гусев.
Он добавил, что департаментом здоровья ОГА сформирован график организованных выездов врачей в дома тех, кто находится дома на самоизоляции после возвращения из-за границы. Все они здоровы, но находятся под особым наблюдением медиков.
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
-
14 марта, 2020 10 фактов об украинских добровольцах