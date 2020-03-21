21 марта, 2020, 22:00

В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в facebook.

"Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учитывая угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-22", - говорится в сообщении.

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Райгосадминистрациям, военно-гражданским администрациям, исполнительным органам городских советов, советов объединенных территориальных громад рекомендуется:

- назначить руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

- обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных предприятий (организаций) и обеспечить их устойчивое функционирование в целом - с соблюдением требований, предусмотренных в рамках общегосударственного карантина;

- с 00:01 23 марта 2020 года временно запретить работу рынков и подобных полуфункциональних субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости (по отдельным решениям местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления).

Кириленко добавил, что режим чрезвычайной ситуации не является чрезвычайным положением, которое вправе вводить только президент по согласованию Верховной Рады.

"Введенный нами режим чрезвычайной ситуации нужен для того, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19. Прошу жителей Донецкой области не паниковать. Ситуация сейчас стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай поражения COVID- 19. Но должны быть готовы к любому развитию ситуации", - написал Кириченко.