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Espreso.tvОперація об'єднаних силНа Донбассе в полночь прекращается пропуск через линию разграничения

На Донбассе в полночь прекращается пропуск через линию разграничения

С 22 марта на Донбассе временно прекращается пропуск через линию разграничения для противодействия распространению коронавируса

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения людей и транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться в ранее установленном порядке.

В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.

 

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