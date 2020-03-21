На Донбассе в полночь прекращается пропуск через линию разграничения

21 марта, 2020, 19:09

С 22 марта на Донбассе временно прекращается пропуск через линию разграничения для противодействия распространению коронавируса

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения людей и транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться в ранее установленном порядке.

В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.