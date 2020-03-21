Маски и респираторы из Украины в Испанию экспортировали легально, - Нефедов

21 марта, 2020, 15:48

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что маски и респираторы из Украины в Испанию экспортировали легально

Об этом Нефедов сообщил в facebook.

"В СМИ появилось сообщение о том, как в Испании разгружают с какой-то машины респираторы из Украины. Экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7- го марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул. Постановление Правительства №214, которое запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, вышло 11 марта 2020 года и вступило в силу после опубликования", - написал Нефедов.

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Однако, по его словам, после введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители остановили вывоз уже более 260 тыс. масок и респираторов за границу.

Нефедов добавил, что Украина является традиционным экспортером подобной продукции, торговля шла и в 2019-м и в 2020 году до ухудшения ситуации с короновирусом и запрета экспорта. Например, в 2019 году по этому коду экспортировали 3195 тонн, за февраль 2020 года - 394 тонн. При этом страна активно импортирует маски других типов - более 2 млн за 17 дней марта.