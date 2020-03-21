Комитет здравоохранения Верховной Рады в полном составе идет на 14-дневный карантин, - Зинкевич
21 марта, 2020, 23:16
"Заболел коронавирусом еще один наш коллега, который присутствовал на всех рабочих группах по наработке законопроекта по предотвращению Covid-19.
Через то, что еще у одного народного депутата Украины диагностировали коронавирус, парламентский комитет по вопросам здравоохранения идет на двухнедельный карантин
"Ну вот, теперь и наш комитет здравоохранения Верховной Рады в полном составе идет на 14-дневный карантин (".
Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Яна Зинкевич.
"Заболел коронавирусом еще один наш коллега, который присутствовал на всех рабочих группах по наработке законопроекта по предотвращению Covid-19.
Посмотрим, удастся ли в ближайшее время организовать заседание комитета онлайн, ведь он сейчас один из важнейших
Желаю коллегам скорейшего выздоровления!
П.С. Я лично сдавала тест на коронавирус, но еще жду результатов. Но независимо от результатов карантин обнуляется со дня обнаружения нового больного, то есть изоляция еще 14 дней".
- Вечером 21 марта стало известно, что на коронавирус заболел еще один народный депутат Украины Сергей Вельможный
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