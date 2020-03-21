Карантин в Одессе: прекращают работу местах продажи кофе. "Привоз" открыт, его ежедневно дезинфицируют

21 марта, 2020, 08:10

Вслед за торговыми центрами и ресторанами в Одессе закрывают на карантин и маленькие заведения

Подробности со ссылкой на интернет-газету Думська.net рассказывает Еспресо.TV .

Мини-кафе, торгующих через окошки "на вынос", получили от управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета сообщение о необходимости остановить работу.

Читайте также: Виталий Портников: выживание - вопрос солидарности

В противном случае предпринимателям грозят штрафы.

Легендарный одесский рынок "Привоз" продолжает работать в обычном режиме. Однако в рамках противодействия распространению COVID-19 дирекция приняла ряд мер.

Для посетителей "Привоз" открыт с 6 утра до 6 вечера. Торговцы начинают прибывать с 4:00. Всем им меряют температуру и дезинфицируют руки. Если у кого-то нет защитных перчаток или масок, их выдают.

Затем в течение дня охранники и врачи еще дважды обходят рынок с бесконтактным термометром.

Читайте также: Как во время пандемии коронавируса сохранить психическое здоровье

Один раз в день все торговые ряды обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором.

"Это безопасно для продуктов. Вещество нам поставляет сертифицирована компания, с которой заключен договор. Уже через полчаса с прилавков можно торговать, но мы обрабатываем в конце дня, когда товара нет и удобно предварительно все помыть", - отметили в администрации.

В карантин "Привоз" закрывался на санитарный день один раз в месяц. Сейчас это правило сохраняется. При этом руководство не исключает, что в случае необходимости Сандену проводить по понедельникам.