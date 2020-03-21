Карантин в Одессе: прекращают работу местах продажи кофе. "Привоз" открыт, его ежедневно дезинфицируют
Подробности со ссылкой на интернет-газету Думська.net рассказывает Еспресо.TV .
Мини-кафе, торгующих через окошки "на вынос", получили от управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета сообщение о необходимости остановить работу.
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В противном случае предпринимателям грозят штрафы.
Легендарный одесский рынок "Привоз" продолжает работать в обычном режиме. Однако в рамках противодействия распространению COVID-19 дирекция приняла ряд мер.
Для посетителей "Привоз" открыт с 6 утра до 6 вечера. Торговцы начинают прибывать с 4:00. Всем им меряют температуру и дезинфицируют руки. Если у кого-то нет защитных перчаток или масок, их выдают.
Затем в течение дня охранники и врачи еще дважды обходят рынок с бесконтактным термометром.
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Один раз в день все торговые ряды обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором.
"Это безопасно для продуктов. Вещество нам поставляет сертифицирована компания, с которой заключен договор. Уже через полчаса с прилавков можно торговать, но мы обрабатываем в конце дня, когда товара нет и удобно предварительно все помыть", - отметили в администрации.
В карантин "Привоз" закрывался на санитарный день один раз в месяц. Сейчас это правило сохраняется. При этом руководство не исключает, что в случае необходимости Сандену проводить по понедельникам.
- Напомним, на пляжах Одессы предупреждать о карантине.
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