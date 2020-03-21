Депутат Вельможный утверждает, что первый тест на COVID-19 его и сына показал отрицательный результат

21 марта, 2020, 23:34

Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 народного депутата Сергея Вельможного и его сына госпитализировали

"Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно".

Об этом на своей странице в Facebook написал Сергей Вельможный.

По его словам, он и его сын сейчас находятся в инфекционном отделении Александровской больницы Киева, где они проходят обследование.